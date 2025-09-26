Collecte de sang Mon sang pour les autres Salle Kechiloa Saint-Jean-de-Luz

Collecte de sang Mon sang pour les autres

Salle Kechiloa 4 Chemin de Chingaletenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

2025-09-26

2025-09-26

2025-09-26

L’Etablissement français du sang et le Rotary club de Saint Jean de Luz, soutenus par l’Association pour le Don de Sang Bénévole luzienne vous donnent rendez-vous pour faire briller la générosité de la population locale avec un geste simple qui sauve des vies ! Ce sont plus de 100 personnes qui sont attendues à la salle KECHILOA, le vendredi 26 septembre de 15h à 19h. Une collation gourmande sera offerte par les partenaires locaux qui se mobilisent pour remercier les donneurs de sang. Mon Sang pour les Autres est l’occasion de recruter de nouveaux donneurs, remobiliser les citoyens et maintenir les réserves en produits sanguins pour couvrir les besoins des patients. Cet évènement sera aussi l’occasion d’apprendre, au côté de la Protection Civile, les gestes de premiers secours qui peuvent également sauver des vies. Parce que les réserves sont toujours sensibles, .

Salle Kechiloa 4 Chemin de Chingaletenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques

