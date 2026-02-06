Collecte de sang

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Collecte de sang, à la salle de spectacles de 14 h à 18 h 30.

.

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Blood drive, at the Salle de spectacles from 2 pm to 6:30 pm.

L’événement Collecte de sang Montbazens a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)