Collecte de sang Montbazens mercredi 18 février 2026.

Montbazens Aveyron

Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

2026-02-18

Collecte de sang, à la salle de spectacles de 14 h à 18 h 30.
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94 

Blood drive, at the Salle de spectacles from 2 pm to 6:30 pm.

