Collecte de sang Montbazens
Collecte de sang Montbazens mercredi 18 février 2026.
Collecte de sang
Montbazens Aveyron
Collecte de sang, à la salle de spectacles de 14 h à 18 h 30.
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Blood drive, at the Salle de spectacles from 2 pm to 6:30 pm.
