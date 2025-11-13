Collecte de sang Salle des fêtes Naintré

Collecte de sang

Donnez votre sang

—————–

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour pouvoir subvenir aux besoins des malades, ce n’est malheureusement pas le cas en ce moment.

**Il faut garantir la réussite de chacune de nos collectes,** nous comptons sur vous pour vous inscrire à notre prochaine collecte de sang à NAINTRÉ en suivant ce lien : [cliquez ici](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/142600/sang)

ou par téléphone au 05 49 61 57 51 si vous n’avez pas internet.

**Pas besoin d’être à jeun, collation sur place, à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.** .

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 61 57 51

