Collecte de sang Salle des fêtes Naintré

Collecte de sang

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Venez donner votre sang à Naintré

———————————

### Le jeudi 15 janvier 2026, de 15h à 19h à la salle des fêtes

**Il faut garantir la réussite de chacune de nos collectes,** nous comptons sur vous pour vous inscrire à notre prochaine collecte de sang à NAINTRÉ en cliquant sur ce lien : [cliquez ici](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/142600/sang)

ou par téléphone au 05 49 61 57 51 si vous n’avez pas internet.

**Pas besoin d’être à jeun, collation sur place, à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.** .

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 61 57 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Naintré a été mis à jour le 2025-12-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne