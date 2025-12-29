Collecte de sang Salle des fêtes Naintré

Collecte de sang Salle des fêtes Naintré jeudi 15 janvier 2026.

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré Vienne

Venez donner votre sang à Naintré
### Le jeudi 15 janvier 2026, de 15h à 19h à la salle des fêtes

**Il faut garantir la réussite de chacune de nos collectes,** nous comptons sur vous pour vous inscrire à notre prochaine collecte de sang à NAINTRÉ en cliquant sur ce lien : [cliquez ici](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/142600/sang)
ou par téléphone au 05 49 61 57 51 si vous n’avez pas internet.
**Pas besoin d’être à jeun, collation sur place, à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.**   .

Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 61 57 51 

