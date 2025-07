Collecte de sang Obernai

Collecte de sang Obernai vendredi 1 août 2025.

Collecte de sang

rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 16:00:00

fin : 2025-08-01 20:00:00

2025-08-01

Juste une heure pour sauver une vie ! Acte bénévole avec les donneurs de la région.

Avec les beaux jours, les demandes ne diminuent pas, soyez de celles et ceux qui relèvent leurs manches. Faites une bonne action donnez votre sang !

Le don de sang est indispensable pour sauver de nombreuses vies. Les besoins des malades sont constants 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don est précieux, car il permet de sauver 3 vies !

Prenez RENDEZ-VOUS ICI

Après le don de sang, collation offerte tarte flambée-crudités et salade de fruits de saison ! .

rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 09 33 43 dondusang.obernai@gmail.com

English :

Just one hour to save a life! Volunteer act with the donors of the region.

German :

Nur eine Stunde, um ein Leben zu retten! Freiwilliger Akt mit Spendern aus der Region.

Italiano :

Solo un’ora per salvare una vita! Agisci da volontario con i donatori della regione.

Espanol :

¡Sólo una hora para salvar una vida! Acto voluntario con los donantes de la región.

