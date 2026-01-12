Collecte de sang Pfaffenheim

Collecte de sang

rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-20

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-01-20 2026-03-31 2026-06-24

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.

Les malades ont besoin de vous ! Plus que jamais, soyons solidaires, donnons notre sang ! 0 .

rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 72 55 mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr

English :

Today, there is no treatment or synthetic drug capable of replacing human blood from blood donations. This voluntary act is therefore irreplaceable.

