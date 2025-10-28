Collecte de sang Pont-Sainte-Marie
Collecte de sang Pont-Sainte-Marie mardi 28 octobre 2025.
Collecte de sang
Salle Pont Hubert Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28 19:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Rejoignez-nous pour une collecte de sang le mardi 28 octobre, de 15h à 19h, à la salle Pont Hubert de Pont-Sainte-Marie.
Chaque don compte et permet de sauver des vies ! .
Salle Pont Hubert Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Collecte de sang Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne