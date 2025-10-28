Collecte de sang Pont-Sainte-Marie

Collecte de sang Pont-Sainte-Marie mardi 28 octobre 2025.

Salle Pont Hubert Pont-Sainte-Marie

15:00:00

19:00:00

2025-10-28

Rejoignez-nous pour une collecte de sang le mardi 28 octobre, de 15h à 19h, à la salle Pont Hubert de Pont-Sainte-Marie.

Chaque don compte et permet de sauver des vies ! .

Salle Pont Hubert Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

