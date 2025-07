Collecte de sang Rue Jules Ferry Pornic

Collecte de sang Rue Jules Ferry Pornic vendredi 18 juillet 2025.

Collecte de sang

Rue Jules Ferry Complexe sportif du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-18 09:00:00

fin : 2025-07-18 12:30:00

2025-07-18

L’établissement français du sang et l’association pour le don du sang bénévole de Pornic et ses Environs vous invitent à prendre un peu de votre temps, de votre sang, pour en faire don à ceux qui en ont besoin

Ne lâchons rien, continuons à donner notre sang, avec joie et bonne humeur !

Les dons de sang sont moins fréquents pendant la période estivale. Le besoin est pourtant plus important.

Les stocks sont plus faible en cette période.

Prenez rendez-vous pour faire un don de sang pendant l’été. Ici dondesang.efs.sante.fr

Un bon conseil, hydratez vous bien avant de venir !

Rue Jules Ferry Complexe sportif du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire dondesangpornic@gmail.com

English :

The Etablissement Français du Sang and the Association pour le Don du Sang Bénévole de Pornic et ses Environs invite you to take a little of your time, your blood, to donate it to those in need

German :

Die französische Blutspendeeinrichtung und die Association pour le don du sang bénévole de Pornic et ses Environs laden Sie ein, sich ein wenig Ihrer Zeit, Ihres Blutes zu nehmen, um es denen zu spenden, die es brauchen

Italiano :

Il Centro trasfusionale francese e l’associazione di volontariato per la donazione di sangue di Pornic e dintorni vi invitano a donare un po’ del vostro tempo e del vostro sangue a chi ne ha bisogno

Espanol :

El Establecimiento Francés de la Sangre y la Asociación de Donantes Voluntarios de Sangre de Pornic y alrededores le invitan a donar un poco de su tiempo y de su sangre a los necesitados

