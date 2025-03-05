Collecte de sang Riotord
Collecte de sang Riotord mercredi 5 mars 2025.
Collecte de sang
salle polyvalente Riotord Haute-Loire
Début : Mercredi 2025-03-05
fin : 2025-10-22
2025-03-05 2025-10-22
Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente de 16h à 19h. Donnez votre sang, sauvez des vies !
salle polyvalente Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
We look forward to seeing you at the Salle Polyvalente from 4pm to 7pm. Give blood, save lives!
German :
Wir erwarten Sie zahlreich in der Mehrzweckhalle von 16:00 bis 19:00 Uhr. Spenden Sie Blut, retten Sie Leben!
Italiano :
Vi aspettiamo alla Salle Polyvalente dalle 16.00 alle 19.00. Donare sangue, salvare vite!
Espanol :
Le esperamos en la Sala Polivalente de 16.00 a 19.00 horas. ¡Dona sangre, salva vidas!
L’événement Collecte de sang Riotord a été mis à jour le 2025-01-10 par Haut Pays du Velay Tourisme