Collecte de sang Riotord
Collecte de sang Riotord lundi 16 février 2026.
Collecte de sang
salle polyvalente Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 16:00:00
fin : 2026-02-16 19:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-10-28
Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente de 16h à 19h. Donnez votre sang, sauvez des vies !
.
salle polyvalente Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the Salle Polyvalente from 4pm to 7pm. Give blood, save lives!
L’événement Collecte de sang Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme