Collecte de sang

salle polyvalente Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 16:00:00

fin : 2026-02-16 19:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-10-28

Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente de 16h à 19h. Donnez votre sang, sauvez des vies !

.

salle polyvalente Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the Salle Polyvalente from 4pm to 7pm. Give blood, save lives!

L’événement Collecte de sang Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme