COLLECTE DE SANG Centre Culturel Le Vingt-Sept Rouillac

COLLECTE DE SANG

Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Début : 2026-03-10 16:30:00

fin : 2026-03-10 19:30:00

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vous attend à la collecte de sang le mardi 10 mars 2026 à Rouillac.

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais looks forward to seeing you at the blood drive on Tuesday March 10, 2026 in Rouillac.

