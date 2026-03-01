COLLECTE DE SANG Centre Culturel Le Vingt-Sept Rouillac
COLLECTE DE SANG Centre Culturel Le Vingt-Sept Rouillac mardi 10 mars 2026.
Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Début : 2026-03-10 16:30:00
fin : 2026-03-10 19:30:00
2026-03-10
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vous attend à la collecte de sang le mardi 10 mars 2026 à Rouillac.
Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 97 48
English :
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais looks forward to seeing you at the blood drive on Tuesday March 10, 2026 in Rouillac.
