Collecte de sang Le Palais Royan

Collecte de sang Le Palais Royan jeudi 22 mai 2025.

Collecte de sang

Le Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-22 08:00:00

fin : 2025-08-21 12:30:00

Date(s) :

2025-05-22 2025-06-19 2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21 2025-09-18

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans (71 ans moins 1 jour), peser + de 50 kg et être en forme. Boire et manger avant de venir et prendre ses papiers d’identité.

Sur rendez-vous dondesang.efs.sante.fr

Le Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44 dondusang.cotedebeaute@gmail.com

English :

To give blood, you must be between 18 and 70 years old (71 minus 1 day), weigh over 50 kg and be in good health. Drink and eat before coming and take your identity papers with you.

By appointment dondesang.efs.sante.fr

German :

Um Blut zu spenden, musst du zwischen 18 und 70 Jahre alt sein (71 Jahre minus 1 Tag), +50 kg wiegen und in guter Verfassung sein. Trinken und essen Sie vor dem Kommen und nehmen Sie Ihren Ausweis mit.

Nach Vereinbarung dondesang.efs.sante.fr

Italiano :

Per donare il sangue è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni (71 meno 1 giorno), pesare più di 50 kg ed essere in buona salute. Bevete e mangiate prima di venire e portate con voi i vostri documenti d’identità.

Su appuntamento dondesang.efs.sante.fr

Espanol :

Para donar sangre, debe tener entre 18 y 70 años (71 menos 1 día), pesar más de 50 kg y gozar de buena salud. Beba y coma antes de venir y lleve consigo sus documentos de identidad.

Con cita previa dondesang.efs.sante.fr

L’événement Collecte de sang Royan a été mis à jour le 2025-07-31 par Mairie de Royan