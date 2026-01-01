Collecte de sang Le Palais Royan

Collecte de sang

Le Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 08:00:00

fin : 2026-11-13 12:30:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-18 2026-03-26 2026-06-19 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-23 2026-11-13 2026-12-18

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans (71 ans moins 1 jour), peser + de 50 kg et être en forme. Boire et manger avant de venir et prendre ses papiers d’identité.

Sur rendez-vous dondesang.efs.sante.fr

Le Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44 dondusang.cotedebeaute@gmail.com

English :

To give blood, you must be between 18 and 70 years old (71 minus 1 day), weigh over 50 kg and be in good health. Drink and eat before coming and take your identity papers with you.

By appointment dondesang.efs.sante.fr

L'événement Collecte de sang Royan a été mis à jour le 2026-01-26 par Mairie de Royan