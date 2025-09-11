COLLECTE DE SANG Saint-Cybardeaux

SALLE POLYVALENTE Saint-Cybardeaux

11 septembre 2025 16:30:00

19:30:00

2025-09-11

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vous attend à la collecte de sang le 11 septembre 2025 à St Cybardeaux.

SALLE POLYVALENTE Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 97 48

English :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais looks forward to seeing you at the blood drive on September 11, 2025 at St Cybardeaux.

German :

Die Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais erwartet Sie bei der Blutspendeaktion am 11. September 2025 in St Cybardeaux.

Italiano :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vi aspetta alla raccolta di sangue dell’11 settembre 2025 a St Cybardeaux.

Espanol :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais espera verle en la campaña de donación de sangre el 11 de septiembre de 2025 en St Cybardeaux.

