Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Collecte de sang

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2025-12-08 2026-01-09

Afin de promouvoir le don de sang, et nous aider à recruter de nouveaux donneurs, une collecte au Foyer rural de St Gengoux de 15h30 à 19h30 le LUNDI 08 DECEMBRE est organisée

Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des malades.

Prenez 1 heure de votre temps pour sauver des vies !

Il suffit de cliquer sur ce lien: https://dondesang.efs.sante.fr

pour la prise de rendez-vous.

Les personnes venant sans rendez-vous seront prises dans la mesure du possible et en fonction des mesures de sécurité en vigueur à ce jour. .

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Collecte de sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2025-10-16 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne