Collecte de sang Rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National

Collecte de sang

Rue des tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 15:30:00

fin : 2025-12-08 19:30:00

Date(s) :

2025-12-08 2026-01-09

L’Amicale organise sa prochaine collecte de sang.

Avec ou sans rendez-vous, vous serez accueillis avec attention. Venez nombreux.

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année: une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancers

Chacun de vos dons compte, donnez maintenant .

Rue des tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63

English : Collecte de sang

German : Collecte de sang

Italiano :

Espanol :

L’événement Collecte de sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2025-11-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne