Collecte de sang Rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National lundi 8 décembre 2025.
Collecte de sang
Rue des tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
2025-12-08 15:30:00
2025-12-08 19:30:00
2025-12-08 2026-01-09
L’Amicale organise sa prochaine collecte de sang.
Avec ou sans rendez-vous, vous serez accueillis avec attention. Venez nombreux.
Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année: une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancers
Chacun de vos dons compte, donnez maintenant .
Rue des tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63
