Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National

Début : 2025-12-08 15:30:00

fin : 2025-12-08 19:30:00

2025-12-08 2026-01-09

L’amicale des donneurs de sang de St-Gengoux et ses environs organise leur 2ème collecte 2025 au foyer rural de St Gengoux Le National.

Donneurs réguliers et nouveaux donneurs, pensez à vous inscrire sur le site dondesang.efs.sante.fr.

Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont acceuillis en fonction de l’affluence.

Venez nombreux et une collation vous sera servie par nos bénévoles enthousiasmes. .

Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

