Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National lundi 8 décembre 2025.
Collecte de sang
Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 15:30:00
fin : 2025-12-08 19:30:00
Date(s) :
2025-12-08 2026-01-09
L’amicale des donneurs de sang de St-Gengoux et ses environs organise leur 2ème collecte 2025 au foyer rural de St Gengoux Le National.
Donneurs réguliers et nouveaux donneurs, pensez à vous inscrire sur le site dondesang.efs.sante.fr.
Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont acceuillis en fonction de l’affluence.
Venez nombreux et une collation vous sera servie par nos bénévoles enthousiasmes. .
Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com
English : Collecte de sang
German : Collecte de sang
Italiano :
Espanol :
L’événement Collecte de sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2025-10-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II