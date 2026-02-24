Collecte de sang Saint-Gengoux-le-National
Collecte de sang Saint-Gengoux-le-National vendredi 6 mars 2026.
Collecte de sang
Foyer Rural- Rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Une collecte de sang est organisée le
?? Vendredi 6 mars 2026
?? De 15h30 à 19h30
?? Foyer rural de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National
Donner son sang, c’est offrir un cadeau précieux et vital. Chaque don permet de soigner des patients atteints de maladies graves, des personnes accidentées ou encore des patients ayant besoin de transfusions lors d’interventions chirurgicales. Les besoins sont constants et chaque don compte.
La collecte est ouverte à toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans (sous conditions). Le don dure environ une heure, incluant l’accueil, l’entretien préalable, le prélèvement (environ 10 minutes) et un temps de repos autour d’une collation conviviale.
Avant de venir, pensez à
?? Vous munir d’une pièce d’identité
?? Ne pas venir à jeun
?? Bien vous hydrater
Que vous soyez donneur régulier ou que ce soit votre première fois, votre participation est essentielle. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagné(e) ensemble, mobilisons-nous pour sauver des vies. .
Foyer Rural- Rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com
