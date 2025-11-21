Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National vendredi 6 mars 2026.
Collecte de sang
Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 15:30:00
fin : 2026-05-15 19:30:00
Date(s) :
2026-03-06 2026-05-15 2026-07-10 2026-09-04 2026-11-20
Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année: une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancers
Chacun de vos dons compte, donnez maintenant
Venez nombreux
Avec ou sans rendez vous vous serez accueillis. .
Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com
