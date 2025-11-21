Collecte de sang Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Collecte de sang

Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 15:30:00

fin : 2026-05-15 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-05-15 2026-07-10 2026-09-04 2026-11-20

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année: une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancers

Chacun de vos dons compte, donnez maintenant

Venez nombreux

Avec ou sans rendez vous vous serez accueillis. .

Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

