Collecte de sang Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons
Collecte de sang Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons vendredi 7 novembre 2025.
Collecte de sang
Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Collecte de sang organisée par les donneurs de sang vendredi 7 novembre de 16h à 19h au gymnase.
Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
English :
Blood drive organized by the blood donors on Friday November 7 from 4pm to 7pm at the gymnasium.
German :
Blutspendeaktion organisiert von den Blutspendern am Freitag, den 7. November von 16 bis 19 Uhr in der Turnhalle.
Italiano :
Raccolta di sangue organizzata dai donatori di sangue venerdì 7 novembre dalle 16.00 alle 19.00 presso la palestra.
Espanol :
Campaña de donación de sangre organizada por los donantes de sangre el viernes 7 de noviembre de 16.00 a 19.00 horas en el gimnasio.
