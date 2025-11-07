Collecte de sang Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons

Collecte de sang

Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Collecte de sang organisée par les donneurs de sang vendredi 7 novembre de 16h à 19h au gymnase.

.

Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

English :

Blood drive organized by the blood donors on Friday November 7 from 4pm to 7pm at the gymnasium.

German :

Blutspendeaktion organisiert von den Blutspendern am Freitag, den 7. November von 16 bis 19 Uhr in der Turnhalle.

Italiano :

Raccolta di sangue organizzata dai donatori di sangue venerdì 7 novembre dalle 16.00 alle 19.00 presso la palestra.

Espanol :

Campaña de donación de sangre organizada por los donantes de sangre el viernes 7 de noviembre de 16.00 a 19.00 horas en el gimnasio.

L’événement Collecte de sang Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron