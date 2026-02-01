Collecte de sang Salle des fêtes Salle Larbaud Saint-Yorre
Collecte de sang Salle des fêtes Salle Larbaud Saint-Yorre vendredi 27 février 2026.
Salle des fêtes Salle Larbaud 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre Allier
Début : 2026-02-27 16:00:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
Prenez le temps de faire un geste citoyen, solidaire, généreux et bénévole.
English :
Take the time to make a gesture of citizenship, solidarity, generosity and volunteerism.
