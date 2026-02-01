Collecte de sang Salle des fêtes Salle Larbaud Saint-Yorre

Collecte de sang

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27 19:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Prenez le temps de faire un geste citoyen, solidaire, généreux et bénévole.

Salle des fêtes Salle Larbaud 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Take the time to make a gesture of citizenship, solidarity, generosity and volunteerism.

L’événement Collecte de sang Saint-Yorre a été mis à jour le 2026-02-14 par Vichy Destinations