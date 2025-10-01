Collecte de sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Collecte de sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande mercredi 1 octobre 2025.

Collecte de sang

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Collecte de sang sur rendez-vous. Conditions être majeur, en bonne santé et peser plus de 50 kilos .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 52 25 95 da.delbos33@laposte.net

L’événement Collecte de sang Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays Foyen