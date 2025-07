Collecte de sang Villeneuve

Collecte de sang Villeneuve mercredi 20 août 2025.

L’établissement français du sang organise une collecte de sang à la salle des fêtes de Villeneuve.

1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !

Privilégiez la prise de rendez-vous.

À SAVOIR AVANT VOTRE DON

Ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don.

Avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

English :

The French Blood Establishment is organizing a blood drive at the Villeneuve village hall.

German :

Die französische Blutspendeeinrichtung organisiert eine Blutspendeaktion im Festsaal von Villeneuve.

Italiano :

Il Centro trasfusionale francese organizza una raccolta di sangue presso la sala del villaggio di Villeneuve.

Espanol :

El Establecimiento Francés de Sangre organiza una colecta de sangre en el ayuntamiento de Villeneuve.

