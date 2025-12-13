Collecte de sapins Parc du Grand Blottereau Nantes

Collecte de sapins Parc du Grand Blottereau Nantes mercredi 21 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 09:00 – 18:00
Gratuit : non  Tout public 

Après les fêtes de Noël, venez déposer votre sapin naturel (sans décoration, sans neige artificiel et sans sac même compostable) dans l’enclos installé à cet effet. Les sapins sont ensuite collectés et broyés pour être utilisés en paillage.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau