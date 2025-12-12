Collecte de sapins Parc potager de la Moutonnerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-06 09:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Après les fêtes de Noël, venez déposer votre sapin naturel (sans décoration, sans neige artificiel et sans sac même compostable) dans l’enclos installé à cet effet. Les sapins sont ensuite collectés et broyés pour être utilisés en paillage.

Parc potager de la Moutonnerie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr