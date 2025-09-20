Collecte de témoignages Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Collecte de témoignages 20 et 21 septembre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Proposée par l’association CVE

Participez au projet « Portraits de ville » en partageant votre témoignage personnel !

Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 15 rue du docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 http://archives.brive.fr Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a abrité le musée Ernest Rupin jusqu’à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis 2006.

️ Collecte de témoignages – Projet Portraits de ville