Collecte de vêtements Café épicerie du PLAN B La Turballe
mardi 22 septembre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Collecte de vêtements
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-24 19:00:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02
L’association du PLAN B propose une friperie le samedi 3 octobre après-midi et le dimanche 4 octobre matin.
Vous avez des vêtements à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B du 22/09 au 02/10. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Collecte de vêtements La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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