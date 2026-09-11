Collecte de vêtements Café épicerie du PLAN B La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Collecte de vêtements

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-24 19:00:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02

L’association du PLAN B propose une friperie le samedi 3 octobre après-midi et le dimanche 4 octobre matin.

Vous avez des vêtements à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B du 22/09 au 02/10. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Collecte de vêtements La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44