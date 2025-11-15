Collecte de vêtements, linge de maison & lunettes Dambach-la-Ville

Collecte de vêtements, linge de maison & lunettes

4 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Venez déposer vos vêtements, linge de maison et lunettes en bon état pour soutenir la Communauté Emmaüs de Scherwiller.

Une petite action, un grand impact

4 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est

English :

Come and drop off your clothes, household linen and glasses in good condition to support the Emmaüs Community in Scherwiller.

German :

Kommen Sie vorbei und geben Sie Ihre gut erhaltene Kleidung, Haushaltswäsche und Brillen ab, um die Emmaus-Gemeinschaft in Scherwiller zu unterstützen.

Italiano :

Venite a lasciare vestiti, biancheria per la casa e occhiali in buono stato per sostenere la Comunità Emmaüs di Scherwiller.

Espanol :

Ven a dejar tu ropa, ropa de casa y gafas en buen estado para apoyar a la Comunidad de Emaús en Scherwiller.

