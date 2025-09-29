Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures Super U Saint-Martial-d’Albarède

Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures Super U Saint-Martial-d’Albarède lundi 29 septembre 2025.

Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures

Super U Le Mayne Saint-Martial-d’Albarède Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Collecte évènementielle de textiles, quel que soit leur état rien ne se jette, tout se collecte. Cette action solidaire est organisée par le SMD3 avec l’éco-organisme Re_fashion.

Collecte évènementielle de textiles, quel que soit leur état rien ne se jette, tout se collecte. Cette action solidaire est organisée par le SMD3 avec l’éco-organisme Re_fashion.

L’objectif est de permettre aux habitants d’évacuer facilement leurs textiles usagés, sans surcharger les acteurs de l’ESS, tout en sensibilisant au tri et à la valorisation des matières, dans un contexte où la filière connaît de réelles difficultés. .

Super U Le Mayne Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures

Event-based collection of textiles, whatever their condition nothing can be thrown away, everything can be collected. This solidarity initiative is organized by SMD3 with the Re_fashion eco-organization.

German : Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures

Eventuelle Sammlung von Textilien, unabhängig von ihrem Zustand nichts wird weggeworfen, alles wird gesammelt. Diese solidarische Aktion wird vom SMD3 in Zusammenarbeit mit dem Öko-Organismus Re_fashion organisiert.

Italiano :

Raccolta ad evento di tessuti, in qualsiasi condizione: nulla può essere gettato, tutto può essere raccolto. Questa iniziativa di solidarietà è organizzata da SMD3 in collaborazione con l’organizzazione ecologica Re_fashion.

Espanol : Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures

Evento de recogida de textiles, sea cual sea su estado: nada puede tirarse, todo puede recogerse. Esta iniciativa solidaria está organizada por SMD3 en colaboración con la organización ecológica Re_fashion.

L’événement Collecte de vêtements, linges de maison et chaussures Saint-Martial-d’Albarède a été mis à jour le 2025-08-25 par Isle-Auvézère