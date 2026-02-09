Collecte des Restos du Coeur Super U Ornans

Collecte des Restos du Coeur

Super U Route de Besançon Ornans Doubs

Début : 2026-03-06 08:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

2026-03-06

Les Restos du coeur organisent une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars dans les supermarchés d’Ornans. Plus d’informations sur https://collecte.restosducoeur.org/ .

Super U Route de Besançon Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

