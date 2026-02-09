Collecte des Restos du Coeur Super U Ornans
Collecte des Restos du Coeur Super U Ornans vendredi 6 mars 2026.
Collecte des Restos du Coeur
Super U Route de Besançon Ornans Doubs
Début : 2026-03-06 08:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
2026-03-06
Les Restos du coeur organisent une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars dans les supermarchés d’Ornans. Plus d’informations sur https://collecte.restosducoeur.org/ .
Super U Route de Besançon Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Collecte des Restos du Coeur Ornans a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON