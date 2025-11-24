Collecte des sapins Yssingeaux

Collecte des sapins

Du 24/12/25 au 05/01/26 Place de la Victoire Recyclez votre sapin naturel. Avec ou sans socle en bois (croix, buchette…). Ils serviront à l’entretien des espaces verts en compostage ou en paillage.

place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

From 24/12/25 to 05/01/26 Place de la Victoire Recycle your natural Christmas tree. With or without a wooden base (cross, buchette…). They will be used to compost or mulch green spaces.

German :

Vom 24.12.25 bis 05.01.26 Place de la Victoire Recyceln Sie Ihren natürlichen Tannenbaum. Mit oder ohne Holzsockel (Kreuz, Buchette…). Sie werden zur Pflege der Grünflächen als Kompost oder Mulch verwendet.

Italiano :

Dal 24/12/25 al 05/01/26 Place de la Victoire Riciclate il vostro albero di Natale naturale. Con o senza base di legno (croce, buchette…). Saranno utilizzati per il compostaggio o la pacciamatura degli spazi verdi.

Espanol :

Del 24/12/25 al 05/01/26 Place de la Victoire Recicle su árbol de Navidad natural. Con o sin base de madera (cruz, buchette…). Se utilizarán para compostar o acolchar espacios verdes.

