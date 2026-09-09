Informations pratiques

Brioux-sur-Boutonne

Collecte d’objets anciens, vintage ou déco

18 Pl. du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Depuis 2011, la Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne fait vivre la culture dans notre village : spectacles, conférences, résidences d’artistes, partenariat avec le Festival au village…Aujourd’hui, nous avons besoin de vous ! Vous avez chez vous des objets anciens, de décoration ou vintage dont vous ne vous servez plus ? Donnez-leur une seconde vie !

Nous organisons une grande collecte les 9, 10 et 11 octobre 2026.Les objets seront ensuite proposés à la vente les 24 et 25 avril 2027, au profit de la Maison des Arts. Comment nous aider ? Donnez un ou plusieurs objets.

Venez à la vente, aAdhérez ou réadhérez.

Faites un don en numéraire à la Maison des Arts (reçu fiscal).

Et surtout, partagez l’information autour de vous !Chaque geste compte pour faire vivre la culture locale. .

18 Pl. du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 29 68 31 maisondesarts.brioux@gmail.com

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English : Collecte d’objets anciens, vintage ou déco

L’événement Collecte d’objets anciens, vintage ou déco Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Mellois