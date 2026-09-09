Collecte d’objets anciens, vintage ou déco Brioux-sur-Boutonne
vendredi 9 octobre 2026 · Brioux-sur-Boutonne
Informations pratiques
Brioux-sur-Boutonne
Collecte d’objets anciens, vintage ou déco
18 Pl. du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Depuis 2011, la Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne fait vivre la culture dans notre village : spectacles, conférences, résidences d’artistes, partenariat avec le Festival au village…Aujourd’hui, nous avons besoin de vous ! Vous avez chez vous des objets anciens, de décoration ou vintage dont vous ne vous servez plus ? Donnez-leur une seconde vie !
Nous organisons une grande collecte les 9, 10 et 11 octobre 2026.Les objets seront ensuite proposés à la vente les 24 et 25 avril 2027, au profit de la Maison des Arts. Comment nous aider ? Donnez un ou plusieurs objets.
Venez à la vente, aAdhérez ou réadhérez.
Faites un don en numéraire à la Maison des Arts (reçu fiscal).
Et surtout, partagez l’information autour de vous !Chaque geste compte pour faire vivre la culture locale. .
18 Pl. du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 29 68 31 maisondesarts.brioux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Collecte d’objets anciens, vintage ou déco
L’événement Collecte d’objets anciens, vintage ou déco Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres)
- Visites De l’idée au terrain l’architecture d’un complexe sportif Brioux-sur-Boutonne 15 octobre 2026
- De l’idée au terrain : l’architecture d’un complexe sportif, L’Agrion, Brioux-sur-Boutonne 15 octobre 2026
- Dans la maison des Pictons : architecture et manières d’habiter en Poitou à l’époque romaine, Salle des fêtes, Brioux-sur-Boutonne 24 octobre 2026
- Vous ne pouvez pas faire baisser le bruit Des vagues ? Brioux-sur-Boutonne 13 novembre 2026