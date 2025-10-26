Collecte d’olives Avenue Jean Moulin Allauch

Collecte d’olives Avenue Jean Moulin Allauch dimanche 26 octobre 2025.

Collecte d’olives

Dimanche 26 octobre 2025 de 14h à 18h. Avenue Jean Moulin (devant le guichet famille) Allauch Bouches-du-Rhône

Cet automne, Allauch relance son opération de collecte d’olives en partenariat avec le Moulin de Florette, situé à Château-Gombert.

Cette initiative, qui a rencontré un bel accueil depuis 2 ans, remet à l’honneur le savoir-faire allaudien et participe à la transmission de la culture oléicole provençale de la cueillette des olives à la transformation en huile et autres produits dérivés.



Point de collecte devant le Guichet Famille, avenue Jean Moulin (noyau villageois du Logis-Neuf).



Nouveaux horaires de 14h à 18h.



Chaque participant pourra apporter sa récolte et, après pesée, récupérer sa propre production d’huile 100 % naturelle. Un ticket indiquant le poids des olives sera remis sur place pour le retrait ultérieur de l’huile.



Renseignements

Direction de l’Environnement

04 86 67 46 70 .

Avenue Jean Moulin (devant le guichet famille) Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

This autumn, Allauch is relaunching its olive collection operation in partnership with Moulin de Florette, located in Château-Gombert.

German :

In diesem Herbst startet Allauch erneut seine Oliven-Sammelaktion in Partnerschaft mit der Moulin de Florette in Château-Gombert.

Italiano :

Quest’autunno Allauch rilancerà la sua operazione di raccolta delle olive in collaborazione con il Moulin de Florette di Château-Gombert.

Espanol :

Este otoño, Allauch relanza su operación de recogida de aceitunas en colaboración con el Moulin de Florette de Château-Gombert.

