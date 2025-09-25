Collecte du don du sang Livron-sur-Drôme
Collecte du don du sang Livron-sur-Drôme mercredi 24 décembre 2025.
Collecte du don du sang
Salle Signoret Livron-sur-Drôme Drôme
Par les donneurs de sang bénévoles
Pour donner son sang, il faut prendre un RDV
Salle Signoret Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
By volunteer blood donors
To give blood, you need to make an appointment
German :
Von freiwilligen Blutspendern
Um Blut zu spenden, müssen Sie einen Termin vereinbaren
Italiano :
Dai donatori volontari di sangue
Per donare il sangue è necessario fissare un appuntamento
Espanol :
Por donantes de sangre voluntarios
Para donar sangre, debe concertar una cita
L’événement Collecte du don du sang Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme