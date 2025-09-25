Collecte du don du sang

Salle Signoret Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Par les donneurs de sang bénévoles

Pour donner son sang, il faut prendre un RDV

.

Salle Signoret Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

By volunteer blood donors

To give blood, you need to make an appointment

German :

Von freiwilligen Blutspendern

Um Blut zu spenden, müssen Sie einen Termin vereinbaren

Italiano :

Dai donatori volontari di sangue

Per donare il sangue è necessario fissare un appuntamento

Espanol :

Por donantes de sangre voluntarios

Para donar sangre, debe concertar una cita

L’événement Collecte du don du sang Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme