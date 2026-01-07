Collecte du don du sang La Salicorne Saujon

Collecte du don du sang

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Début : 2026-02-17 08:00:00

fin : 2026-02-17 12:30:00

2026-02-17

Désireux de faciliter l’accueil des familles à la collecte, les bénévoles vous proposent un espace dédié aux enfants avec coloriages et petites activités le temps que les parents puissent faire leur don en toute sérénité !

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dondusang.cotedebeaute@gmail.com

To make it easier for families to make their donation, the volunteers have set up a children’s area with coloring pages and activities, so that parents can make their donation in complete peace of mind!

L’événement Collecte du don du sang Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon