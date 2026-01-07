Collecte du don du sang La Salicorne Saujon
Collecte du don du sang La Salicorne Saujon mardi 17 février 2026.
Collecte du don du sang
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Début : 2026-02-17 08:00:00
fin : 2026-02-17 12:30:00
2026-02-17
Désireux de faciliter l’accueil des familles à la collecte, les bénévoles vous proposent un espace dédié aux enfants avec coloriages et petites activités le temps que les parents puissent faire leur don en toute sérénité !
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dondusang.cotedebeaute@gmail.com
English :
To make it easier for families to make their donation, the volunteers have set up a children’s area with coloring pages and activities, so that parents can make their donation in complete peace of mind!
