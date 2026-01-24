Collecte du sang Saint-Vincent-de-Tyrosse
Collecte du sang Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 4 février 2026.
Collecte du sang
Salle de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !
Prenez rendez-vous, c’est facile https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
CONDITIONS DU DON
– Être majeur.e et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Peser + de 50 kg
– Présenter une pièce
Salle de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Collecte du sang
Anyone between the ages of 18 and 70 in good health can give blood. The sick are counting on you!
It’s easy to make an appointment: https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
DONATION CONDITIONS
– Be of legal age and in good health
– Do not fast
– Weigh over 50 kg
– Show a valid
