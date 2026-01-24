Collecte du sang Saint-Vincent-de-Tyrosse

Collecte du sang

Salle de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !

Prenez rendez-vous, c’est facile https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONDITIONS DU DON

– Être majeur.e et en bonne santé

– Ne pas venir à jeun

– Peser + de 50 kg

– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .

Salle de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Collecte du sang

Anyone between the ages of 18 and 70 in good health can give blood. The sick are counting on you!

It’s easy to make an appointment: https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DONATION CONDITIONS

– Be of legal age and in good health

– Do not fast

– Weigh over 50 kg

– Show a valid

