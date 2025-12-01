Collecte et broyage sapins de Noël Centre technique municipal Soulgé-sur-Ouette

Collecte et broyage sapins de Noël

Centre technique municipal 1 Rue de la Roinee Soulgé-sur-Ouette Mayenne

Début : 2025-12-29 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2025-12-29

Cette année je ne jette pas mon sapin, il sera valorisé. Apportez votre sapin de Noël et faites-le broyer par Laval agglomération. Seuls les sapins naturels sans décoration, sans sac à sapin et sans neige artificielle seront acceptés.

Les fêtes de fin d’année se terminent petit à petit, et si le sapin reste la star de Noël, il mérite aussi une fin de vie digne de l’environnement. Cette année, Laval agglomération vous propose une solution écologique et gratuite la campagne de broyage des sapins de Noël.

Renseignements au service Prévention des déchets de Laval agglomération ou en mairie. .

Centre technique municipal 1 Rue de la Roinee Soulgé-sur-Ouette 53210 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

English :

This year, I’m not throwing away my Christmas tree it will be recycled. Bring in your Christmas tree and have it shredded by Laval agglomération. Only natural trees without decoration, without tree bags and without artificial snow will be accepted.

