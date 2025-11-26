Collecte et Espace de Dons – Jouets & Jeux – Centre Social Cleunay Centre Social Cleunay Rennes

Collecte et Espace de Dons – Jouets & Jeux – Centre Social Cleunay Centre Social Cleunay Rennes 26 – 28 novembre Ille-et-Vilaine

Le Centre Social Cleunay organise une grande opération solidaire autour des jeux et jouets, pour donner une seconde vie aux objets tout en préparant les fêtes de fin d’année

**Du 3 au 21 novembre 2025 :**

Participez à la collecte de jeux et jouets dans les 5 points de collecte du quartier (écoles élémentaire et maternelle Champion de Cicé, école Simone Veil, Antipode, Centre Social Cleunay).

Déposez vos jeux, puzzles, livres jeunesse, poupées, déguisements, Lego, jeux de société…

Merci de ne donner que des jouets propres, complets et en bon état.

**Du 26 au 28 novembre 2025 :**

Retrouvez nous lors de l’Espace de dons et d’échanges au Centre Social Cleunay.

Les dons collectés seront mis à disposition **gratuitement, en libre accès et ouvert à toutes et tous le :**

* **mercredi 26 : 16h-18h**

* **jeudi 27 : 10h-12h / 16h-18h**

* **vendredi 28 : 10h-12h / 16h-17h**

Pour plus de renseignements :

Centre Social Cleunay – 49 rue Jules Lallemand, Rennes

02 99 67 32 14

[accueil.cleunay@assoarcs.com](mailto:accueil.cleunay@assoarcs.com)

Au plaisir de vous retrouver pour partager un moment convivial dans une démarche écologique et solidaire

Centre Social Cleunay 49 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine