Collecte et restitution mémorielle de l’histoire du lieu – Epicerie El’ Cagette – Ô la Voix ! Epicerie El’ Cagette Roubaix

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association O la voix propose collecte de souvenirs, mêlant lecture à voix haute et mise en voix des mémoires du lieu.

Epicerie El’ Cagette 78 rue Descartes, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Située dans une ancienne école du XIXe siècle, l’épicerie El Cagette est aujourd’hui un tiers-lieu vivant dédié à la transition sociale et écologique. Ce bâtiment typique accueille désormais un magasin associatif, un atelier vélo et une cantine de quartier. Métro : Ligne 2, arrêt Epeule-Montesquieu

L’ancienne école Charles de Foucauld © El Cagette