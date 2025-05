Collecte exceptionnelle du don du sang : les besoins sont quotidiens ! – Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes, 13 juin 2025 12:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-13 12:30 – 18:30

Gratuit : oui sur inscription Rendez-vous obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr (sélectionner Nantes (44200) Adulte

Don de sangVotre sang a le pouvoir de soigner et de sauver des vies. Les besoins sont quotidiens ! Grâce au don de sang, 1 million de malades sont soignés chaque année, soit par transfusion sanguine ou grâce à des médicaments dérivés du sang issu du don de plasma. Avec 1 don de votre santé vous avez le pouvoir de soigner 3 patients différents. De 18 à 70 ans, nous sommes toutes et tous concernés ! 1. Pourquoi donner son sang est important ?Il n’existe aucun substitut au sang humain et les produits sanguins ont une durée de vie limitée (42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes). 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner ces patients.Les produits sanguins sont prescrits dans deux grandes indications thérapeutiques : les hémorragies d’une part et les maladies du sang et cancers d’autre part. Quelques situations ou pathologies pour lesquelles le don de sang est vital : Malades du cancer,Patients atteints de maladies du sang, de maladies chroniques (déficit immunitaire, drépanocytose…),Victimes d’hémorragies (accidents, accouchements, interventions chirurgicales…). | 1 don du sang peut soigner 3 patients différents !Grâce aux différents composants extraits du sang (globules rouges, plasma et plaquettes), le don de sang permet chaque jour de soigner des milliers de patients ! Plus les donneurs seront nombreux, plus les patients auront de chances d’être soignés avec les produits sanguins les plus adaptés. | Vous avez peut-être un sang dit « rare » ! donc très recherché…En effet, les gouttes de sang semblent identiques, en réalité, les globules rouges diffèrent d’une personne à l’autre. En France, un groupe sanguin est considéré comme rare lorsqu’il concerne moins de 4 personnes sur 1 000. Environ 380 groupes sanguins rares sont identifiés dans notre pays. Pour garantir à tous une équité de traitement face à certaines maladies, la diversité des donneurs de sang est donc essentielle. 2. Comment se déroule un don de sang ? Durée : 1 heure (avec environ 7 à 10 minutes de prélèvement)Ne pas oublier votre carte d’identitéA votre arrivée : vous répondez à un questionnaire préalable avant un entretien médical.L’entretien médical : moment d’échange confidentiel avec un membre du personnel médical qui permet de garantir votre sécurité et celle des personnes qui recevront les produits sanguins issus de votre don. S’il y a des contre-indications à votre don, le ou la soignante vous explique la raison pour laquelle vous ne pouvez pas donner votre sang ce jour-là.Le prélèvement est rapide et adapté : il est réalisé en position allongée et sous surveillance. Le volume prélevé est adapté en fonctiopn de votre poids et de votre taille. Il varie entre 420 et 480 milliltres.La pause A+ : pour repartir du bon pied, vous êtes invité à prendre une collation en compagnie d’autres donneurs et bénévoles et de vous détendre sous l’oeil bienveillant de l’équipe médicale. À noter : Après le prélèvement, le volume sanguin se reconstitue rapidement. Toutefois, il est recommandé d’éviter tout effort physique intense dans les heures qui suivent le don. Pour en savoir plus : dondesang.efs.sante.fr

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200