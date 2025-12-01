Collecte insulaire de sang Complexe sportif de Loumiere Saint-Pierre-d’Oléron
Collecte insulaire de sang Complexe sportif de Loumiere Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 11 décembre 2025.
Collecte insulaire de sang
Complexe sportif de Loumiere 25 Avenue Jean Soulat Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 08:00:00
fin : 2025-12-11 13:30:00
Date(s) :
2025-12-11
Collecte insulaire de sang
.
Complexe sportif de Loumiere 25 Avenue Jean Soulat Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00 marieclaude.marlin@club-internet.fr
English :
Island blood drive
German :
Insulanische Blutspendeaktion
Italiano :
Raccolta di sangue sull’isola
Espanol :
Campaña insular de donación de sangre
L’événement Collecte insulaire de sang Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes