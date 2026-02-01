Collecte Mon Sang Pour Les Autres Rue de la Banque Chalon-sur-Saône

Collecte Mon Sang Pour Les Autres

Rue de la Banque Ancienne Banque de France Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Participez à la collecte exceptionnelle Mon Sang pour les Autres, qui aura lieu samedi 7 février de 10h à 17h à Chalon sur Saône à l’ancienne Banque de France. Une collecte de sang organisée avec le soutien des clubs Rotary Chalonnais et l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon sur Saône.

Bloquez votre RDV dès maintenant sur le site ou l’appli Don de sang.

Merci de votre générosité.

120 donneurs sont attendus pour soigner les patients dans le besoin, à vos dons ! .

Rue de la Banque Ancienne Banque de France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Collecte Mon Sang Pour Les Autres

