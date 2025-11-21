Collecte Mon Sang Pour Les Autres Salle le Pavillon Mâcon

Collecte Mon Sang Pour Les Autres

Salle le Pavillon 5 Impasse de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 11:00:00

fin : 2025-11-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Participez à la nouvelle édition de la collecte exceptionnelle Mon Sang pour les Autres. Une collecte organisée avec le soutien du club Rotary et l’Association pour le don de sang bénévole de Mâcon.

A cette occasion, vous pourrez profiter des animations proposées avec le club Rotary et reprendre des forces à la collation avec de délicieux mets concoctés par les partenaires de la collecte spécialement pour vous. De nombreuses surprises vous attendent.

105 donneurs sont attendus pour répondre aux besoins des patients.

Merci d’avance pour votre engagement et à très bientôt ! .

Salle le Pavillon 5 Impasse de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 99 59 76 anne-clemence.guillot@efs.sante.fr

English : Collecte Mon Sang Pour Les Autres

German : Collecte Mon Sang Pour Les Autres

Italiano :

Espanol :

L’événement Collecte Mon Sang Pour Les Autres Mâcon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès