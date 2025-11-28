Collecte Nationale de la Banque Alimentaire

13 rue du Planty Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

La collecte se déroulera les 28, 29 novembre (et 30) novembre 2025 dans 24 magasins de Cholet et des communes de Maulévrier, Sèvremoine, Beaupréau et Chemillé. .

13 rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 58 65 38 ba491.cholet@banquealimentaire.org

L’événement Collecte Nationale de la Banque Alimentaire Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais