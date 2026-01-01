Collecte pour le Don du Sang rue des halles Saint-Genis-de-Saintonge
Collecte pour le Don du Sang rue des halles Saint-Genis-de-Saintonge mercredi 14 janvier 2026.
rue des halles Salle des fêtes saint genis de saintonge Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14 19:00:00
2026-01-14
Les collectes de sang se déroulent sur RDV. Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur.
Pour prendre rendez-vous cliquez sur lien https://efs.link/yfJWU
rue des halles Salle des fêtes saint genis de saintonge Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 53 39 55
English :
Blood drives are by appointment only. This reduces waiting times and allows us to better manage the care of each donor.
To make an appointment, click on the following link: https://efs.link/yfJWU
