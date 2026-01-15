collecte pour le don du sang St Martin d’Ary

salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 08:00:00

fin : 2026-12-19 12:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-04-10 2026-06-12 2026-08-29 2026-10-24 2026-12-19

Les collectes de sang se déroulent sur RDV. Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur.

Pour prendre rendez-vous cliquez sur lien https://efs.link/wHjCQ

.

salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 17 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blood drives are by appointment only. This reduces waiting times and allows us to better manage the care of each donor.

To make an appointment, click on the following link: https://efs.link/wHjCQ

L’événement collecte pour le don du sang St Martin d’Ary Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac