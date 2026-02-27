Collecte pour les Restos du Coeur Fuveau

Collecte pour les Restos du Coeur

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026. Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

En ce début d’année 2026, pensons aux plus démunis. La Collecte Nationale des Restaurants du Cœur arrive bientôt à Fuveau.

Des bénévoles sont recherchés pour collecter les dons dans les supermarchés.

Collecte vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars 2026

Inscriptions & renseignements

Gérard SEUX 06 20 83 46 70

NB Merci de privilégier l’appel téléphonique plutôt que l’envoi d’un mail. .

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 83 46 70

English :

At the start of 2026, let’s think about the most disadvantaged. The Restaurants du C?ur national collection drive will soon be coming to Fuveau.

