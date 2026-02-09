Collecte solidaire à destination des étudiants Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 13:00:00

fin : 2026-03-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Chaque don compte ensemble, soutenons les étudiants.

Référents étudiants au O’34 Droits, démarches, questions, guide étudiant 2026 ? Vos référents étudiants Océanne et Quentin sont là pour vous ! Présents dans vos établissements et sur les réseaux, ils sont disponibles pour échanger librement, sans barrière et en toute confiance, autour des difficultés comme des projets d’étudiants. Contact referent-etudiant.chartres.@ijcentre.fr. N’hésitez pas à suivre les référents étudiants sur instagram @referent.etudiant.chartres pour connaître les prochaines dates et lieux de rencontre. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every donation counts: together, let’s support students.

L’événement Collecte solidaire à destination des étudiants Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-02-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES