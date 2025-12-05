Collecte Solidaire de Jouets Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 14:00 – 16:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Adulte

Donnez une seconde vie à vos jouets !Chaque vendredi de 14h à 16h, Permis de Construire 44 vous invite à déposer vos jeux et jouets au Ripaillon, à Pirmil.Ces jouets seront ensuite redistribués le samedi 13 décembre 2025 par nos pilotes et copilotes.Une belle occasion de faire plaisir à d’autres enfants, tout en soutenant une action locale solidaire et engagée.Ensemble, donnons une seconde chance aux objets… et aux parcours

Le Ripaillon Nantes 44200

06.12.16.65.72