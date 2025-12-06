Collecte solidaire de vêtements et de produits d’hygiène dans le 7ème Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Le Rotaract Club Paris Quai d’Orsay est heureux de vous inviter à participer à sa nouvelle collecte solidaire de vêtements et de produits d’hygiène qui se déroulera ce samedi 6 décembre de 10h30 à 13h30 à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7ème située au 4 rue Amélie, Paris 7ème. Vous avez des vêtements ou des produits d’hygiène en trop ? Ils peuvent changer le quotidien de ceux qui en ont besoin.

Les vêtements récoltés durant cette collecte seront donnés à l’antenne du 7ème de la Croix Rouge Française, partenaire de l’événement, qui les redistribuera ensuite lors de ses maraudes aux personnes qui vivent à la rue pour les aider à faire face au froid de l’hiver. Avec la baisse des températures, la Croix-Rouge Française a besoin en priorité durant cette collecte de vêtements chauds pour hommes ou mixtes de type pulls, pantalons, chaussettes, bonnets, écharpes ou gants.

Les produits d’hygiène collectés reviendront quant à eux au Centre d’Accueil Ozanam – Madeleine, avec qui le Rotaract Paris Quai d’Orsay collabore régulièrement et qui accueille chaque semaine des hommes et femmes dans la précarité afin de leur permettre de prendre une douche chaude et de laver leurs vêtements.

Donateurs, votre aide est précieuse ! Rejoignez-nous pour cette action de solidarité.

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 13h30

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS